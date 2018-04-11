Больше садов, хороших и разных 

Врио губернатора Андрей Травников в ходе аппаратного совещания рассказал о своем участии в заседании Госсовета, которое 5 апреля провел в Москве Президент России Владимир Путин. Заседание было посвящено вопросам развития конкуренции, на нем были также рассмотрены положительные примеры развития конкуренции в разных российских регионах. — Согласно рейтингу, подготовленному аналитическим центром при Правительстве России, по итогам 2016 года Новосибирская область значительно улучшила данный показатель, поднявшись на 42 позиции в рейтинге — с 55-го на 13-е место, — отметил Андрей Травников. — Думаю, министерству экономического развития региона после подведения итогов по реализации стандарта в 2017 году необходимо будет подготовить перечень как основных наших достижений в этой сфере, так и ключевых вопросов, которые необходимо решить для сохранения темпов развития конкуренции на территории области. По словам врио губернатора, сегодня в стране идет работа над пятым антимонопольным пакетом законов, так как согласно действующему законодательству актуализацию необходимо проводить каждые пять лет. По мнению Андрея Травникова, в эту работу должно включиться не только региональное правительство, но и различные общественные объединения и организации, которые могли бы подготовить свои предложения по актуализации антимонопольного законодательства. Глава области рассказал об опыте других регионов по развитию сети частных учреждений дошкольного образования. Действительно, представители бизнеса могут заниматься присмотром и уходом за детьми, а также оказывать образовательные услуги не хуже муниципалов. И опыт таких регионов, как Самарская, Томская области и Пермский край, вполне это доказывает. В этих субъектах Федерации доля частных детских садов и других учреждений дошкольного образования составляет от 7 до 13 процентов от общего числа. Естественно, речь идет об организациях, имеющих все необходимые лицензии. Частные детские сады и центры получают поддержку из региональных бюджетов, и содержание одного ребенка в них в итоге обходится дешевле, так как нет расходов на капитальное строительство. Но это вовсе не означает, что новые детские сады строить не будут. — В 2018 году по инициативе Президента России Владимира Путина будет продолжена программа по созданию мест в детских садах, в первую очередь для детей младшего ясельного возраста. Область принимает участие в ее реализации. Спрос на места в дошкольных образовательных учреждениях в Новосибирске, Новосибирском районе, а также в целом на территории Новосибирской агломерации очень высок, — сказал Андрей Травников. — Я уже поднимал этот вопрос на выездных совещаниях в новых микрорайонах областного центра, для которых вопрос создания дошкольных учреждений наиболее актуален. Мы сможем решить эту проблему быстро, если будем использовать разные походы. Я бы попросил министерство образования изучить опыт других регионов и в течение месяца подготовить предложения, каким образом мы могли бы его использовать.
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №15 от 11 апреля 2018 года