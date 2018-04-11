Ещё
В СПЧ раскритиковали новый доклад «Голоса» о выборах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»

В СПЧ раскритиковали новый доклад «Голоса» о выборах 

Газета.Ru 1 час назад
Доклад движения «Голос» о том, что нарушений на прошедших в России президентских выборах было якобы куда больше, чем тот объем, что изучаются сейчас профильными госорганами, не выдерживает никакой критики.
Об этом "Газете.Ru" рассказал директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
"Организация «Голос» верна своим принципам: больше шума и надрыва. Новый доклад уже своим заголовком пытается убедить нас в том, что все-все-все протоколы были переписаны.
Причем, при внимательном рассмотрении выясняется, что всего 18, да и то по некоторым УИК результаты голосования отменены.
По одному из приведенных примеров — в Ставропольском крае — остается развести руками: никаких признаков переписывания в докладе не приводится", — указал правозащитник.
По словам эксперта, странным также является и тот факт, что активисты «Голоса» не указали на нарушения непосредственно на избирательных участках в день выборов.
"Не убедительно звучит тезис и о том, что QR-коды не являются заслоном для переписывания протоколов. Никаких подтверждений этому утверждению в докладе не приводится.
Возникает еще один вопрос: а где были наблюдатели «Голоса» и почему не предотвратили переписывание, если оно и имело место. Были ли они вообще заинтересованы в том, чтобы предотвратить нарушение?", — заявил Брод.
Правозащитник также добавил, что как только выборы завершились, а результаты были оглашены и приняты обществом, работа по выявлению нарушений не прекратилась.
"Уже известно, что результаты голосования отменены на 18 УИК. Некоторые члены ЦИК обмолвились о том, что на очереди еще 5 — 6 таких участков. Возбуждено 21 уголовное дело в отношении нарушителей, а это в основном работники избирательной системы.
Одним словом, закон не дремлет. Правозащитники, наблюдатели, в том числе и от региональных Общественных палат, проводят проверки по горячим обращениям и звонкам", — отметил Брод.
В заключение собеседник «Газеты.Ru» отметил, что в любом случае провести проверки по указанным эпизодам необходимо.
"Но, на мой взгляд, очередной доклад «Голоса» получился неубедительным и имеет эффект бури в стакане воды", — заключил член СПЧ.
Газета.Ru: последние новости
"Нафтогаз" ожидает полного прекращения транзита газа через Украину в 2020 году Вертолет совершил жесткую посадку на улицах Хабаровска Песков сообщил об изрядном запасе прочности финансовой системы России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые кадры с места крушения Ил-7669
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии259
Медведев анонсировал отставку правительства213
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»237
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров134
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
США В мире
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
04:34
У детей Пугачевой нашелся другой отец
Шоу-бизнес
06:09
Кремль назвал дату инаугурации Путина
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
04:16
Медведев рассказал о защите России от террористов
Политика Происшествия
03:57
Делегация Госдумы прибыла в Сирию
Ближний Восток Политика
05:12
В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение