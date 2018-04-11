В СПЧ раскритиковали новый доклад «Голоса» о выборах

Доклад движения «Голос» о том, что нарушений на прошедших в России президентских выборах было якобы куда больше, чем тот объем, что изучаются сейчас профильными госорганами, не выдерживает никакой критики.

"Организация «Голос» верна своим принципам: больше шума и надрыва. Новый доклад уже своим заголовком пытается убедить нас в том, что все-все-все протоколы были переписаны.

Причем, при внимательном рассмотрении выясняется, что всего 18, да и то по некоторым УИК результаты голосования отменены.

По одному из приведенных примеров — в Ставропольском крае — остается развести руками: никаких признаков переписывания в докладе не приводится", — указал правозащитник.

По словам эксперта, странным также является и тот факт, что активисты «Голоса» не указали на нарушения непосредственно на избирательных участках в день выборов.

"Не убедительно звучит тезис и о том, что QR-коды не являются заслоном для переписывания протоколов. Никаких подтверждений этому утверждению в докладе не приводится.

Возникает еще один вопрос: а где были наблюдатели «Голоса» и почему не предотвратили переписывание, если оно и имело место. Были ли они вообще заинтересованы в том, чтобы предотвратить нарушение?", — заявил Брод.

Правозащитник также добавил, что как только выборы завершились, а результаты были оглашены и приняты обществом, работа по выявлению нарушений не прекратилась.

"Уже известно, что результаты голосования отменены на 18 УИК. Некоторые члены ЦИК обмолвились о том, что на очереди еще 5 — 6 таких участков. Возбуждено 21 уголовное дело в отношении нарушителей, а это в основном работники избирательной системы.

Одним словом, закон не дремлет. Правозащитники, наблюдатели, в том числе и от региональных Общественных палат, проводят проверки по горячим обращениям и звонкам", — отметил Брод.

В заключение собеседник «Газеты.Ru» отметил, что в любом случае провести проверки по указанным эпизодам необходимо.

"Но, на мой взгляд, очередной доклад «Голоса» получился неубедительным и имеет эффект бури в стакане воды", — заключил член СПЧ.