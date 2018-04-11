На Ямале формируют новое Молодежное правительство

Начался завершающий этап формирования четвертого созыва молодежного совещательного органа. Молодые лидеры со всего Ямала защищают свои проекты перед конкурсной комиссией в режиме видеоконференцсвязи.

Конкурс стартовал 5 марта. Заявки на участие подали 70 активистов из всех муниципальных образований. Тематика конкурсных работ, которые ребята направили на рассмотрение муниципальных комиссий, соответствует объявленному на Ямале Году социальной ответственности.

— Во второй этап вышли 37 кандидатов, — рассказала директор департамента молодёжной политики и туризма Эльвира Тимергазина. — В течение трех дней конкурсная комиссия будет отбирать лучших претендентов, которые достойны занять место в Молодежном правительстве Ямала. Мы отбираем самые актуальные для социально-экономического развития округа проекты и вполне реализуемые. Темы разные — волонтёрство, здоровый образ жизни, экология.

Критериев оценки, по словам главы профильного ведомства, много. Например, насколько уверенно молодой человек защищает свою идею, насколько он заинтересован в её реализации. Не менее важна социальная значимость проекта для муниципалитета и возможность его тиражирования на весь автономный округ.

Многие проекты, инициированные и реализованные Молодежным правительством, хорошо известны ямальцам. В их числе — благотворительная акция «Тёплый день», «Производственная гимнастика», «Диалог поколений», «Экологическая карта Ямала», экодесант и многие другие.

Конкурс завершится 19 апреля. Всего состав Молодёжного правительства пополнят 13 человек. Они станут связующим звеном в решении проблем между молодежью и властью. Каждый представитель Молодежного правительства войдет в состав совета глав при муниципальных образованиях.

Отметим, жители округа также могут поучаствовать в отборе кандидатов, проголосовав в официальной группе https://vk.com/mp_yanao.