Два трамвая, курсирующих по территории Новогиреева, изменили маршрут

Два трамвайных маршрута, много лет обслуживающие жителей района, изменились. Это самые популярные в Новогиреево трамваи №№ 34 и 36.

Жители района по-разному оценили нововведения: кто-то доволен изменениями, а кто-то нет, так как привычную схему своих постоянных поездок пришлось пересмотреть.

Трамвай № 36, следовавший ранее до 3-й Владимирской улицы, продлил свой маршрут, и теперь он следует до платформы «Новогиреево». А вот трамвай под номером 34 наоборот, сократил путь следования и стал теперь следовать до разворотного круга на 3-й Владимирской улице.

Причины, по которым «Мосгортранс» изменил маршруты двух старейших трамваев, транспортное ведомство не объяснило.