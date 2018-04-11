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Два трамвая, курсирующих по территории Новогиреева, изменили маршрут
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Два трамвая, курсирующих по территории Новогиреева, изменили маршрут 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Два трамвайных маршрута, много лет обслуживающие жителей района, изменились. Это самые популярные в Новогиреево трамваи №№ 34 и 36.
Жители района по-разному оценили нововведения: кто-то доволен изменениями, а кто-то нет, так как привычную схему своих постоянных поездок пришлось пересмотреть.
Трамвай № 36, следовавший ранее до 3-й Владимирской улицы, продлил свой маршрут, и теперь он следует до платформы «Новогиреево». А вот трамвай под номером 34 наоборот, сократил путь следования и стал теперь следовать до разворотного круга на 3-й Владимирской улице.
Причины, по которым «Мосгортранс» изменил маршруты двух старейших трамваев, транспортное ведомство не объяснило.
Фото — Александр Калугин.
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