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Путин не планирует встречаться с бизнесменами, попавшими под санкции
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Путин не планирует встречаться с бизнесменами, попавшими под санкции 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться с российскими бизнесменами по вопросу о новых санкциях со стороны США, вопрос помощи пострадавшим компаниям в настоящее время обсуждается в кабинете министров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду.
"Я не могу ответить на этот вопрос, эта тема предметно обсуждается в кабинете министров" — сказал Песков, отвечая на вопрос, думал ли Кремль, как конкретно помочь пострадавшим компаниям.
Он уточнил, что встречи Путина с бизнесменами в графике пока нет.
США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Кроме того, санкции охватывают любые активы, доля перечисленных компаний в которых составляет более 50%.
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