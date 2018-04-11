Путин не планирует встречаться с бизнесменами, попавшими под санкции

"Я не могу ответить на этот вопрос, эта тема предметно обсуждается в кабинете министров" — сказал Песков, отвечая на вопрос, думал ли Кремль, как конкретно помочь пострадавшим компаниям.

Он уточнил, что встречи Путина с бизнесменами в графике пока нет.