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Ярмарки выходного дня откроются в Обручевском районе 20 апреля
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Ярмарки выходного дня откроются в Обручевском районе 20 апреля 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Ярмарки выходного дня созданы с целью поддержки отечественных сельхозпроизводителей, обеспечения жителей и гостей столицы качественными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией.
В Обручевском районе ярмарки выходного дня откроются по адресу: улица Обручева, дом 11 и улица Академика Челомея, дом 8, владение 2. Согласно установленному порядку на ярмарках выходного дня осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, произведенных на территории государств — членов Таможенного союза, а также плодоовощной продукции, произрастающей на территории государств — членов Таможенного союза, произведенной на территории других государств.
На ярмарках выходного дня не допускается продажа не произрастающей на территории государств — членов Таможенного союза плодоовощной продукции, а также продажа непродовольственных товаров.
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