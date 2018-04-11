Ярмарки выходного дня откроются в Обручевском районе 20 апреля

Ярмарки выходного дня созданы с целью поддержки отечественных сельхозпроизводителей, обеспечения жителей и гостей столицы качественными продовольственными товарами и сельскохозяйственной продукцией.

В Обручевском районе ярмарки выходного дня откроются по адресу: улица Обручева, дом 11 и улица Академика Челомея, дом 8, владение 2. Согласно установленному порядку на ярмарках выходного дня осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, произведенных на территории государств — членов Таможенного союза, а также плодоовощной продукции, произрастающей на территории государств — членов Таможенного союза, произведенной на территории других государств.

На ярмарках выходного дня не допускается продажа не произрастающей на территории государств — членов Таможенного союза плодоовощной продукции, а также продажа непродовольственных товаров.