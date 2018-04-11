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В четырех муниципалитетах Подмосковья пройдут выборы в апреле
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В четырех муниципалитетах Подмосковья пройдут выборы в апреле 

360tv.ru 1 час назад
29 апреля 2018 года проведут выборы депутатов Совета депутатов четырех муниципальных образованиях Московской области, сообщила пресс‐служба Мособлизбиркома.
В связи с вступлением в силу Закона Московской области «Об организации местного самоуправления на территории Орехово-Зуевского муниципального района» территориальной избирательной комиссией Орехово-Зуевского района назначены выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево.
В Совет избираются 25 депутатов — 10 из них — по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, и 15 депутатов — по одномандатным избирательным округам.
Также территориальной избирательной комиссией Можайского района назначены выборы депутатов Совета депутатов Можайского городского округа. В Совет депутатов избираются 20 депутатов — 10 по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, и еще 10 депутатов — по пяти двухмандатным избирательным округам.
Кроме того, из-за досрочного прекращения полномочий депутатов назначены дополнительные выборы в городском округе Мытищи: по одномандатному избирательному округу 9 и в городском поселении Правдинский Пушкинского муниципального района по одномандатным избирательным округам №№ 1, 2 и 6.
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