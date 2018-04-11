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Югорчане удостоены государственных наград
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Югорчане удостоены государственных наград 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград жителям регионов нашей страны. В этом документе оказались имена нескольких жителей Югры.
Как сообщает ugranews, звание «Заслуженный врач России» в сфере здравоохранения получил заведующий дневного стационара Сургутской городской клинической поликлиники №3 Иманкарим Алибеков.
Долгое время врач трудился и лечил пациентов в Новгородской области, в Сургут перебрался в 2002 году. На данный момент врачу-отоларингологу уже 61 год, из них около 38 лет он отдал медицине. Под руководством Иманкарима Алибекова в медицинском учреждении начали внедрять современные методики лечения. В городе он первый, кто начал практиковать одну из самых щадящих техник лечения — эндоскопическую ринохирургию. Такая операция проводится без разрезов на теле человека — через нос.
Также по его инициативе в городе была создана учебная база для студентов СурГУ, где обучаются молодые специалисты. Правительство округа неоднократно отмечало заслуги Иманкарима в медицине, так в 2015 году он был награжден знаком «Отличник здравоохранения».
Преподаватель химии Ольга Степаненко из Сургута получила звание «Заслуженного учителя России». В сфере образования Ольга работает более 37 лет. Последние 16 лет преподаёт в Сургуте в гимназии «Лаборатория Салахова». Ольга учит школьников применять знания в жизни, полученные во время уроков. В прошлом году её воспитанники выявили новый способ очищения водоемов от токсикантов. С этим проектом ребята отправились в Германию на Международный форум.
Медалью ордена «Родительская слава» за заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи награждена чета Ольги и Олега Фроловых из Югорска.
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