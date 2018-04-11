Югорчане удостоены государственных наград

Президент России Владимир Путин подписал указ о вручении государственных наград жителям регионов нашей страны. В этом документе оказались имена нескольких жителей Югры

Как сообщает ugranews, звание «Заслуженный врач России» в сфере здравоохранения получил заведующий дневного стационара Сургутской городской клинической поликлиники №3 Иманкарим Алибеков.

Долгое время врач трудился и лечил пациентов в Новгородской области , в Сургут перебрался в 2002 году. На данный момент врачу-отоларингологу уже 61 год, из них около 38 лет он отдал медицине. Под руководством Иманкарима Алибекова в медицинском учреждении начали внедрять современные методики лечения. В городе он первый, кто начал практиковать одну из самых щадящих техник лечения — эндоскопическую ринохирургию. Такая операция проводится без разрезов на теле человека — через нос.

Также по его инициативе в городе была создана учебная база для студентов СурГУ, где обучаются молодые специалисты. Правительство округа неоднократно отмечало заслуги Иманкарима в медицине, так в 2015 году он был награжден знаком «Отличник здравоохранения».