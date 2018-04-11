В Тюмени представили «дорожную» карту развития Арктики

О разумности использования богатств Арктической зоны говорили на собрании членов региональной общественной организации «Ассоциация полярников Тюменской области».

По мнению председателя объединения Анатолия Брехунцова необходимо разработать долгосрочную стратегию развития арктических опорных зон, где были бы оговорены основные задачи и предварительный алгоритм действий как минимум до 2050 года. Он выступил с докладом «Арктика: прошлое, настоящее, будущее». Он отметил, что сегодня в Арктике внедряют масштабные промышленные и инфраструктурные проекты.

Приветствуя участников разговора, председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов отметил, что Арктика была и остается в сфере особых интересов России , её освоение непосредственным образом влияет на экономическую и энергетическую безопасность страны. По словам главы парламента, крупнейшие промышленные проекты, реализуемые в Арктике, направлены на ускорение экономического роста страны и повышение качества жизни россиян.

«В условиях освоения Арктики власти обязаны содействовать эффективному использованию экономического потенциала Арктической зоны и создать благоприятные условия для жизни и работы людей в этих суровых природных условиях. Свой вклад в решение этих вопросов могут внести и законодательные органы власти Тюменской области , Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов», — считает Сергей Корепанов.

Он предложил рассмотреть на следующем заседании полярников современное состояние развития традиционных отраслей в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока в условиях нефтегазового промышленного освоения. Предложение председателя областной думы единогласно поддержали. Речь идет об оленеводстве, рыболовстве и пушном промысле.

«Сегодня в этих отраслях есть серьезные проблемы. Если взять оленеводство, то мы говорим, что оленеёмкость пастбищ значительно ниже фактически допустимого поголовья оленей. Их количество сегодня приближается к 700 тыс. голов. Проблемы есть и в рыбодобыче: запасы истощены, запрещен вылов муксуна, нельмы и осетровых. В этих условиях надо думать об экологии Обь-Иртышского бассейна в целом. Не лишним будет обсудить эти проблемы с Григорием Ледковым, который возглавляет Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и с Сергеем Харючи , возглавившим Союз оленеводов мира. Обсуждение этих проблем помогло бы нам, законодателям трех субъектов Тюменской области, совместно с коллегами из арктических регионов выйти с рациональными предложениями по этой теме в Совет Федерации и Госдуму РФ», — сказал Сергей Корепанов.

На встрече шла речь и о приеме в Ассоциацию полярников новых членов организации — журналистов телерадиокомпании «Регион-Тюмень»

По мнению Анатолия Брехунцова, чтобы любое дело реализовать в жизни, существуют огромные возможности, в том числе и участие СМИ: «Надеюсь, что корреспонденты внесут свою лепту в донесении до общественности принятых Ассоциацией полярников решений».