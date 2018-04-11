Летающая крепость американского президента: как устроена защита борта Трампа

Самолет американского президента — украшенный американским флагом, президентской печатью и надписью «Соединенные Штаты Америки» — является чуть ли не самым узнаваемым в мире. Трехуровневый, высотой в шестиэтажный дом Boeing 747-200B защищен лучше, чем вы можете себе представить. Правда, мало кто видит всю эту защиту.

Внутри Boeing 747-200B просто огромен. 372 квадратных метров хватает на все: тут есть и несколько конференц-залов, столовая, личные апартаменты президента, офисы старших сотрудников, оборудованная операционная (врач сопровождает каждый полет), две кухни и комнаты охраны. К слову, американским налогоплательщикам каждый проведенный президентом час в воздухе стоит 206 337 долларов.

Особый командный пункт и комната связи расположены на третьем этаже. Борт №1 предполагается использовать в качестве мобильного центра в случае ядерного конфликта, поэтому вся электроника надежно защищена от электромагнитных импульсов.

Само собой, лайнер подключен к спутниковому интернету, что тоже обошлось в кругленькую сумму 112 миллионов долларов.

Самолет оборудован противоракетной системой защиты, установленной в крыльях. Сам корпус настолько крепок, что вполне способен выдержать наземный ядерный взрыв.

Бронированные иллюминаторы не могут быть пробиты даже крупнокалиберными винтовками. Самолет может без дозаправки пролететь целых 15 360 километров — более, чем достаточно в экстренных случаях.