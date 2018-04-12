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Песков сообщил об отсутствии в графике Путина разговора с Трампом
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Песков сообщил об отсутствии в графике Путина разговора с Трампом 

Lenta.ru 23 часа назад
Фото: Lenta.ru
Телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по поводу возможных ударов по Сирии не запланированы, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом в четверг, 12 апреля, сообщает РИА Новости.
«Разговора с президентом США в графике нет. Эта тема не поднималась между Москвой и Вашингтоном, не инициировалась никем. Вы знаете, что Россия следит за соответствующими заявлениями из Вашингтона. Мы по-прежнему считаем крайне необходимым избегать шагов, способных привести к росту напряженности в Сирии», — сказал Песков.
При этом он пояснил, что линия коммуникаций между военными России и США не прерывалась и продолжает действовать. «Эта линия существует и она находится в активном состоянии. В целом, говорю, что линия задействуется с обеих сторон», — добавил пресс-секретарь.
Ранее главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова сообщил, что страны начали контактировать по ситуации в Сирии. «Идет прямой диалог с руководством Комитета начальников штабов [вооруженных сил] Соединенных Штатов. Через наших союзников, турецких коллег, коммуникации проверяются и уточняются с НАТО», — сказал он.
Вечером 6 апреля сирийские войска начали операцию по освобождению от боевиков города Дума — последнего неподконтрольного силам президента Башара Асада населенного пункта в Восточной Гуте. Позднее появились сообщения, что на Думу сброшена хлорная бомба, также распространилась информация о применении нервно-паралитического газа.
Дамаск все обвинения в свой адрес отвергает. Президент США Дональд Трамп считает, что Москва причастна к химической атаке в Сирии. Он пообещал до вечера 11 апреля объявить о наказании Дамаску. Россия в ответ предупредила США о серьезных последствиях в случае нанесения ударов по Сирии.
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