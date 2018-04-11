Медведев: Мы прошли путь, на который многие страны тратят десятилетия

Россия за шесть лет успела пройти путь, на который другие страны даже без санкций тратят десятилетия. Такое мнение высказал премьер-министр Дмитрий Медведев , выступая с отчетом о деятельности правительства в Государственной думе

"За шесть лет мы прошли путь, на который многие страны тратили десятилетия. Десятилетия, причем, в условиях, когда они были в свободном, спокойном состоянии, когда никто не пытался с помощью санкций и ограничений целенаправленно замедлить их развитие", — отметил он, добавив, что никто не сомневался в том, что Россия справится.

По словам главы кабмина, итоги выборов в Государственную Думу в 2016 году и прошедшие 18 марта выборы президента показали, что население поддерживает выбранный 6 лет назад курс.