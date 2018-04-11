Социал-демократ Дирк Визе станет новым координатором кабмина ФРГ по отношениям с Россией

"Дирк Визе в будущем возглавит пост координатора по межобщественному сотрудничеству с Россией , странами Центральной Азии и «Восточного партнерства», — отметили в ведомстве. Эрлер был уполномоченным правительства Германии с 2014 года. Он неизменно выступал за диалог и поддержание связей с Россией.

В МИД ФРГ также сообщили, что новым координатором по трансатлантическим отношениям станет Петер Байер, который сменит в этой должности Юргена Хардта

"Мы рады, что правительство сегодня приняло два кадровых решения, важных для германской внешней политики", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.