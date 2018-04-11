Социал-демократ Дирк Визе станет новым координатором кабмина ФРГ по отношениям с Россией 

БЕРЛИН, 11 апреля. /ТАСС/. Социал-демократ Дирк Визе сменит в качестве координатора кабмина ФРГ по германо-российскому межобщественному сотрудничеству Гернота Эрлера. Об этом в среду сообщил МИД Германии.
"Дирк Визе в будущем возглавит пост координатора по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и «Восточного партнерства», — отметили в ведомстве. Эрлер был уполномоченным правительства Германии с 2014 года. Он неизменно выступал за диалог и поддержание связей с Россией.
В МИД ФРГ также сообщили, что новым координатором по трансатлантическим отношениям станет Петер Байер, который сменит в этой должности Юргена Хардта.
"Мы рады, что правительство сегодня приняло два кадровых решения, важных для германской внешней политики", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.