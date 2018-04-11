ФРГ нужен диалог с России на максимальном числе уровней, заявили в кабмине

БЕРЛИН, 11 апр — РИА Новости Германии необходим конструктивный диалог с Россией на максимальном количестве уровней, заявил новый уполномоченный при правительстве ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе.

"Не везде региональное сотрудничество протекает без напряженности, есть кризисы и нерешенные или замороженные конфликты. В этой ситуации нам нужно сохранять ясные позиции, но и конструктивные каналы диалога на максимально возможном количестве уровней… В особой степени это относится к германо-российским отношениям в свете сложных политических рамочных условий", — цитирует Визе рассылка МИД ФРГ.

Он добавил, что будет стремиться «усилить межобщественный диалог на базе взаимного доверия и понимания».