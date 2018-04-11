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В России за шесть лет более чем в два раза сократилось число сирот
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Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»

В России за шесть лет более чем в два раза сократилось число сирот 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
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В Германии заявили о продлении режима пограничного контроля Агропромышленный сектор является гордостью властей, заявил Медведев Аркадий Ротенберг вернулся компанию-подрядчик моста в Крым
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