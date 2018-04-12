Число погибших в ДТП в России за последние шесть лет сократилось на треть

Как заявили в пресс-службе ведомства, на заседании Горовой представил проект резолюции «Повышение безопасности дорожного движения во всём мире», который отражает прогресс, достигнутый международным сообществом в области дорожной безопасности.

«Отмечено, что благодаря принятым в России мерам число погибших в автомобильных авариях за последние 6 лет сократилось на треть. За это же время удалось добиться снижения показателей смертности уязвимых участников движения», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что прогресса «удалось добиться в условиях интенсивного роста парка транспортных средств, который за тот же период времени увеличился на 20%».

Позднее Горовой рассказал журналистам о достигнутых результатах в деле «по минимизации негативных последствий» от ДТП.

«Наша страна добилась ощутимых результатов… Почти на 70% снизилось количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 25% меньше погибло нашего молодого поколения, несовершеннолетних… на треть — пешеходов, в два раза — мотоциклистов как участников дорожного движения», — сказал он.

Ранее стало известно, что в России уменьшилось число ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.