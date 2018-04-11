Алиханов: майнинговая долина появится в течение двух лет в Калининградской области

СВЕТЛОГОРСК / Калининградская область /, 11 апреля. / ТАСС /. Майнинговая долина в ближайшие два года появится рядом с энергостанциями в Калининградской области. На данный момент правительство области проводит переговоры с потенциальными инвесторами, сообщил в среду журналистам во время IPQuorum-2018 глава региона Антон Алиханов

"Ведем переговоры с потенциальными инвесторами о создании рядом с нашими энергостанциями некоей майнинговой долины, и со Сбербанком , со Сбертехом у нас достаточно продвинулись переговоры о создании ЦОДа рядом с этими энергостанциями, и, конечно, майнинговую тему надо продолжать, реализовывать", — сказал Алиханов.

По словам губернатора, майнинговая долина появится в регионе уже в ближайшие два года. «Это большая долина, там можно хранить данные, это целый пласт объектов, которые могут в этом участвовать. У нас есть проект ЦОДу, и мы открыты к диалогу и ждем бизнес», — добавил Алиханов.