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Алиханов: майнинговая долина появится в течение двух лет в Калининградской области
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Алиханов: майнинговая долина появится в течение двух лет в Калининградской области 

ТАСС 2 часа назад
СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 11 апреля. / ТАСС/. Майнинговая долина в ближайшие два года появится рядом с энергостанциями в Калининградской области. На данный момент правительство области проводит переговоры с потенциальными инвесторами, сообщил в среду журналистам во время IPQuorum-2018 глава региона Антон Алиханов.
"Ведем переговоры с потенциальными инвесторами о создании рядом с нашими энергостанциями некоей майнинговой долины, и со Сбербанком, со Сбертехом у нас достаточно продвинулись переговоры о создании ЦОДа рядом с этими энергостанциями, и, конечно, майнинговую тему надо продолжать, реализовывать", — сказал Алиханов.
По словам губернатора, майнинговая долина появится в регионе уже в ближайшие два года. «Это большая долина, там можно хранить данные, это целый пласт объектов, которые могут в этом участвовать. У нас есть проект ЦОДу, и мы открыты к диалогу и ждем бизнес», — добавил Алиханов.
IPQuorum 2018 собрал свыше 500 участников из более чем 30 стран и проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Он посвящен проблемам интеллектуальной собственности и цифровых технологий. Организаторами выступили российская Ассоциация по защите интеллектуальной собственности IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах-членах ЕАЭС, СНГ, БРИКС. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.
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