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Вечно живые: мир вспоминает узников нацистских концлагерей
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Вечно живые: мир вспоминает узников нацистских концлагерей 

Мир24 2 часа назад
Во всем мире вспоминают об узниках нацистских концлагерей. Памятную дату установила ООН. За годы Второй мировой войны более 20 миллионов человек из 30 стран прошли через лагеря смерти. Телеканал «МИР 24» вспомнил самые известные из них.
Польские Белжец, Собибор, Майданек и Освенцим. Малый Тростенец в Беларуси. Яновский на Украине. Их третий рейх создавал с единственной целью — убивать быстро и массово. Кровавый конвейер был запущен в польском Хелмно. Привезенных в лагерь раздевали и делили на группы по 50-70 человек. Затем под видом санобработки загоняли в грузовики-душегубки. Люди умирали от отравления выхлопными газами. В Освенциме технологию массовых убийств усовершенствовали. Были построены газовые камеры, рассчитанные на две тысячи человек. В них травили газом Циклон Б, это кристаллическая синильная кислота. После чего тела сжигали в крематориях. В лагере Яновском не было газовых камер. Но была «долина смерти». Очевидцы вспоминали, что на месте массовых расстрелов земля и песок на полтора метра пропитались кровью. Во время пыток, истязаний и убийств всегда играла музыка. В десятках лагерей над узниками ставили медицинские эксперименты, чтобы впоследствии разработать новое оружие и методики лечения немецких солдат, получивших ранения.
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