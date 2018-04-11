В Кургане оттаяли кости «диковинных животных»

Сошедший снег обнажил в Кургане масштабную свалку. Многочисленные пакеты с мусором и кости животных были зафиксированы на участке, расположенном между Бурова-Петрова и шоссе Тюнина.

"Целые залежи костей диковинных животных оттаяли из-под снега. Вопрос даже не в санитарии и эпидемиологии, а в археологической и уфологической ценности находки. Вдруг по костям удастся Прокуратуре и всяким там экологическим службам выяснить их происхождение. Уж очень интересно, точно ли труппы животных просто так можно в поле свалить, или это НЛО раскидал останки пришельцев, а может здесь была стоянка какого-никакого первобытного человека, а мешки ветром принесло?", — сообщается в Telegram-канале «Курганский Дед» (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Отмечается также, что по объему «находка» тянет на несколько грузовых машин.

Согласно Яндекс. Картам, несанкционированная свалка образовалась на территории садоводческого кооператива «Проектировщик» института «Кургангражданпроект».

В региональном Роспотребнадзоре "Уралинформбюро" сообщили, что жалоб на данную свалку к ним не поступало. «Судя по фотографиям, кто-то обработал сельскохозяйственный скот, а кости утилизировал подобным образом», — добавили в ведомстве, рекомендовав обратиться в Управление ветеринарии и Россельхознадзор

Еще на одну свалку и, как следствие, полчища крыс пожаловались жители поселка Северный в Кургане. По словам горожанки Натальи Шпигель, плачевная ситуация с отходами сложилась на перекрестке улиц Чкалова и Зеленой.

"Два года назад тут стояли бараки и баки под мусор, бараки снесли и общие баки увезли, но людям нужно выбрасывать куда-то мусор и дальше, итог образовалась вот такая свалка, в 10 метров от частных домов. Всю зиму в домах ходили крысы, прогрызли полы, стены, фундамент у людей нарушены во всей округе дома", — написала Наталья в соцсети «ВКонтакте».

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что информацию о свалке в поселке Северный проверяют представители администрации Кургана.

Фото: Telegram-канал «Курганский Дед», «Инцидент Курган»/vk.com.