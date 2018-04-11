21 апреля в Самаре пройдет пробный запуск фонтанов 

Сезон фонтанов откроется уже в апреле. Пробный запуск в Самаре состоится в субботу, 21 числа. В обычном режиме они заработают в майские праздники. Всего же запустят порядка 30 фонтанов. По традиции, они будут радовать горожан до середины осени. Некоторые получили новый облик. Так, уже отремонтированы фонтаны в Струковском саду. Новый мега-фонтан появится и у Ладьи, в рамках реконструкции четвертой очереди набережной. Напомним, его площадь составит 385 кв. м. Он будет состоять из трех чаш с подсветкой струй. Этот объект не будет иметь аналогов в России.