Встреча с главой управы состоится 18 апреля

Глава управы района Нагатино-Садовники Сергей Федоров встретится с местными жителями в среду, 18 апреля.

Встреча состоится в актовом зале государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа №506» по адресу: улица Садовники, дом 13.

Глава управы обсудит с жителями вопрос о социально-направленной деятельности и предоставлении льгот социально-незащищенным группам граждан, а также о подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период.

Напомним, на прошлой встрече присутствующие обсудили итоги организации зимнего отдыха на территории района.

Начало в 19:00. Вход свободный.