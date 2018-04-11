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Встреча с главой управы состоится 18 апреля
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Встреча с главой управы состоится 18 апреля 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 2 часа назад
Фото: Нагатино-Садовники
Глава управы района Нагатино-Садовники Сергей Федоров встретится с местными жителями в среду, 18 апреля.
Встреча состоится в актовом зале государственного бюджетного образовательного учреждения «Школа №506» по адресу: улица Садовники, дом 13.
Глава управы обсудит с жителями вопрос о социально-направленной деятельности и предоставлении льгот социально-незащищенным группам граждан, а также о подготовке к проведению общегородских благоустроительных работ по приведению в порядок территории района в весенний период.
Напомним, на прошлой встрече присутствующие обсудили итоги организации зимнего отдыха на территории района.
Начало в 19:00. Вход свободный.
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