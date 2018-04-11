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Сотрудникам медико‑социальной экспертизы в Москве предложили повысить зарплату
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Сотрудникам медико‑социальной экспертизы в Москве предложили повысить зарплату 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Уровень зарплаты сотрудников медико-социальной экспертизы (МСЭ) в Москве необходимо поднять как в интересах самих работников, так и для повышения престижа этой сферы занятости, сообщил в среду председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев.
В Мосгордуме в среду проходит круглый стол в рамках заседания комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья, а также комиссии по социальной политике и трудовым отношениям.
«По результатам нашего круглого стола будут выработаны решения, которые помогут решить проблему людей, которые работают в этой службе на протяжении многих лет. К нам в комиссию приходит много обращений непосредственно от сотрудников этой службы с тем, что заработные платы их серьезнейшим образом отличались от зарплаты московских врачей, которые занимаются этой проблемой в поликлиниках. Не только врачей, но и среднего персонала», — сказал Антонцев на заседании.
Он подчеркнул, что в службе медико-социальной экспертизы существует проблема низкой заработной платы, и эту проблему необходимо решить.
«Предлагаю повысить заработную плату, что повысит ответственность внутри структуры, поощрит труд людей, осуществляющих эту непростую работу. Благодаря этому МСЭ может вернуться в список востребованных сфер занятости специалистов», — отметил Антонцев.
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