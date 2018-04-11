Антитеррористические комиссии в муниципалитетах создадут по указанию губернаторов

Губернаторы будут отвечать за создание в муниципалитетах антитеррористических комиссий. Сейчас эти вопросы находятся в компетенции глав самих муниципалитетов.

Соответствующий закон 11 апреля одобрил Совет Федерации . Поправки вносятся в статьи 5 и 51 Федерального закона «О противодействии терроризму».