Антитеррористические комиссии в муниципалитетах создадут по указанию губернаторов 

Губернаторы будут отвечать за создание в муниципалитетах антитеррористических комиссий. Сейчас эти вопросы находятся в компетенции глав самих муниципалитетов.
Соответствующий закон 11 апреля одобрил Совет Федерации. Поправки вносятся в статьи 5 и 51 Федерального закона «О противодействии терроризму».
Авторами поправок стали бывший вице-спикер Госдумы, бывший глава фракции «Единая Россия», врио главы Дагестана Владимир Васильев, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников и глава Комитета палаты по безопасности Василий Пискарев.
Сейчас в законодательстве не закреплены способы формирования антитеррористических комиссий, а также порядок их создания, а потому получается, что они отсутствуют во многих муниципалитетах. По данным главы ФСБ Александра Бортникова, в России в 2017 году было предотвращено 25 терактов, а совершено 4. С начала 2018 года терактов на территории РФ было зафиксировано 6.