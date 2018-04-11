Порядок назначения сельских старост пропишут законодательно

В законодательстве появится определение понятия «сельские старосты», алгоритм их назначения и переименования этой должности. Соответствующий закон 11 апреля поддержал Совет Федерации

Документом вводятся положения о старосте сельского населённого пункта. Устанавливается, что староста может назначаться для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей села при решении вопросов местного значения, если населённый пункт расположен в поселении, городском округе или на межселенной территории.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук , представляя закон коллегам, отметил, что регионы смогут самостоятельно с учётом исторических и иных местных традиций устанавливать иное наименование должности старосты сельского населённого пункта.

«Закон исключает необходимость проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов и вопросам, решения по которым принимаются сходом граждан», — сказал сенатор.

Кроме того, в документе прописан порядок применения правовых актов в случае перехода полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации к органам местного самоуправления, а также перехода полномочий органов местного самоуправления к федеральным органам власти или органам государственной власти регионов.

Также указано, что выборы депутатов поселений с численностью населения менее трёх тысяч человек, а также органов поселений и представительных органов городских округов с численностью менее 15 депутатов, проводятся по одномандатным или многомандатным избирательным округам.