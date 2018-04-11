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Порядок назначения сельских старост пропишут законодательно
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Порядок назначения сельских старост пропишут законодательно 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В законодательстве появится определение понятия «сельские старосты», алгоритм их назначения и переименования этой должности. Соответствующий закон 11 апреля поддержал Совет Федерации.
Документом вводятся положения о старосте сельского населённого пункта. Устанавливается, что староста может назначаться для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей села при решении вопросов местного значения, если населённый пункт расположен в поселении, городском округе или на межселенной территории.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Степан Киричук, представляя закон коллегам, отметил, что регионы смогут самостоятельно с учётом исторических и иных местных традиций устанавливать иное наименование должности старосты сельского населённого пункта.
«Закон исключает необходимость проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов и вопросам, решения по которым принимаются сходом граждан», — сказал сенатор.
Кроме того, в документе прописан порядок применения правовых актов в случае перехода полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации к органам местного самоуправления, а также перехода полномочий органов местного самоуправления к федеральным органам власти или органам государственной власти регионов.
Также указано, что выборы депутатов поселений с численностью населения менее трёх тысяч человек, а также органов поселений и представительных органов городских округов с численностью менее 15 депутатов, проводятся по одномандатным или многомандатным избирательным округам.
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