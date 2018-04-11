В Челябинске институт культуры требует снести детскую площадку

Сегодня двор дома номер 62 по улице Цвиллинга выглядит вполне ухоженным: есть небольшое ограждение, стоят скамейки, качели, горка и песочница. Однако всего пару лет назад территория была заброшенной, заросшей кустарниками, здесь парковались сотрудники соседнего банка и прочих офисов. Изменения произошли после того, как Маргарита Авдеева арендовала на первом этаже нежилое помещение под свой семейный центр. Бизнес-леди за счет собственных средств, а также небольшой помощи местных жителей навела порядок, поставила ограждения от чужих машин, а также малые архитектурные формы — игровую площадку, привезла землю и высадила деревья. И вот когда работы были окончены, женщина получила письмо от челябинского института культуры, который изначально строил этот дом и арендует федеральный земельный участок под ним.

«Просим вас в добровольном порядке в срок до «01» мая 2018 года демонтировать указанное оборудование и освободить земельный участок», — говорится в сообщении. Руководство института также добавляет, что готово решать спор в суде.

В качестве обоснования было заявлено, что рядом с площадкой находится трнасформаторная установка, что может быть потенциально опасно для детей. Кроме того, к ней якобы ограничен подъезд.

Комментируя ситуацию, «ФедералПресс» в Челябинском государственном институте культуры напомнили, что земельный участок находится в федеральной собственности и распоряжаться им без согласования с владельцев арендатор, то есть институт, не может.

«Авдеева ранее обращалась с вопросом о размещении детской площадки возле Студенческого общежития №2 Челябинского государственного института культуры, но ей было отказано по вышеуказанной причине. После чего она без согласования с правообладателями все же разместила данную игровую площадку на территории. Второй причиной ликвидации площадки является ее непосредственная близость к действующей электрической подстанции. Детская площадка, установленная на данной территории не только крайне небезопасна для пребывания детей, но и является препятствием для транспорта обслуживающего электроподстанцию. В случае аварийной ситуации машина просто не сможет подъехать к ней и исправить поломку», — прокомментировали в пресс-службе ЧГИК со ссылкой на проректора по административно-хозяйственной работе вуза Бориса Авдеева.

Между тем, двором свободно пользуются не только посетители семейного центра, но и домовладельцы, а также студенты, которые проживают в соседнем общежитии.

«Раньше здесь обитали бомжи, бегали крысы, были горы мусора. Работники и посетители банка, МФЦ, отдела полиции ставили во дворе свои машины. Мамы не могли выйти из подъездов с колясками, потому что все было забито автомобилями, пожарные проезды были закрыты. И никто не думал, что они мешают подъезду к этой подстанции. Мы же оставили дорогу между этим объектом и площадкой», — рассказала Маргарита Авдеева.

Дом этот вообще имеет непростую историю. В ноябре 2002 года между заказчиком строительства — тогда еще академией культуры и искусств в лице ее ректора Владимира Рушанина и подрядчиком — ЗАО «Аркада» был заключен договор о строительстве 10-этажного дома. Были привлечены средства дольщиков (заключались договоры уступки), которые рассчитывали въехать в свои квартиры еще в 2005 году. Стройка была заморожена, а позже выявились факты двойных продаж. Клиенты требовали уголовного дела на Рушанина, но оно было закрыто и прокуратура извинилась перед ректором за незаконное уголовное преследование. Директора «Аркады» Николая Петрова посадили на 9,5 лет. Дольщики в 2009 году создали ТСЖ и за свой счет завершили возведение объекта.

В 2012 году жильцы дома заключили договор с управляющей компанией «Созвездие», которая приняла строение без малых архитектурных форм и даже контенеров для сбора мусора. Чтобы облагородить пространство у подъездов, собственники квартир попросили исправить это упущение. Написали в мэрию, губернатору, руководству «управляйки». В администрации города им ответили, что нужно провести общее собрание, и протокол о назначении места и проекта площадки направить в «Созвездие». Тогда можно будет претендовать на участие в программе, в рамках которой выделили бы средства на благоустройство двора. На этом диалог с жильцами прекратился. Тогда они, а по большей части Авдеева, и решились на благоустройство, которое оказалось «самозахватом».