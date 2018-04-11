Ещё
Голосование за лучшего врача 2017 года стартовало на «Активном гражданине»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Голосование за лучшего врача 2017 года стартовало на «Активном гражданине» 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 58 минут назад
Фото: Нагатино-Садовники
Жители района Нагатино-Садовники могут оценить работу врачей местной поликлиники №67. Новое голосование «Лучший врач-терапевт, врач общей практики — 2017» стартовало на портале «Активный гражданин» во вторник, 10 апреля.
Респондентам предлагается выбрать округ, далее медицинское учреждение и специалиста по спискам, предложенным на сайте. В случае, если специалиста нет в предложенных вариантах, можно воспользоваться графой «Моего врача нет в списке (укажите)».
Голосование продлится вплоть до 3 июня. Лучших врачей будут выбирать из тех, кто набрал более 70 голосов. Победителями определят 10 врачей, которые наберут наибольшее количество баллов.
Управа района Нагатино-Садовники города Москвы: последние новости
Столичным школьникам провели открытый урок о покорении космоса Встреча с главой управы состоится 18 апреля На военную службу определили четырех новобранцев из района Нагатино-Садовники
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства142
Украина начала операцию «Граница-2018»49
200 человек погибли при падении самолета в Алжире38
Первые кадры с места крушения Ил-7620
Россия пригрозила сбивать ракеты США894
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение