Голосование за лучшего врача 2017 года стартовало на «Активном гражданине»

Жители района Нагатино-Садовники могут оценить работу врачей местной поликлиники №67. Новое голосование «Лучший врач-терапевт, врач общей практики — 2017» стартовало на портале «Активный гражданин» во вторник, 10 апреля.

Респондентам предлагается выбрать округ, далее медицинское учреждение и специалиста по спискам, предложенным на сайте. В случае, если специалиста нет в предложенных вариантах, можно воспользоваться графой «Моего врача нет в списке (укажите)».

Голосование продлится вплоть до 3 июня. Лучших врачей будут выбирать из тех, кто набрал более 70 голосов. Победителями определят 10 врачей, которые наберут наибольшее количество баллов.