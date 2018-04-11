Ещё
Анна Сирота: «Дмитрий Азаров еще раз заявил, что власть должна быть открыта для молодых управленцев»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Анна Сирота: «Дмитрий Азаров еще раз заявил, что власть должна быть открыта для молодых управленцев» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
«У нас есть огромный потенциал, который, я уверена, мы сможем реализовать. Важно, что правительство области уделяет большое внимание развитию не только транспортных, промышленных, но и человеческих ресурсов», — делится финалистка конкурса «Лидеры России» Анна Сирота.
"Дмитрий Игоревич еще раз заявил, что властные структуры должны быть открыты для молодых управленцев, способных по-новому посмотреть на решение злободневных вопросов. К кадровой работе он привлекает участников конкурса «Лидеры России». Сейчас мы вместе с членами областного правительства разрабатываем эффективную систему социальных лифтов. Участники кадрового резерва должны не отсиживаться на «скамейке запасных», а иметь реальные шансы поучаствовать в жизни губернии".
Волга Ньюс: последние новости
На "Самара Арене" завершены работы по монтажу телекоммуникационной инфраструктуры В с. Тимофеевка под Тольятти уже затоплено 45 домов и более 100 участков Росатом планирует выкупить 50% самарского ГУП СО "Экология"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии276
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»309
Первые кадры с места крушения Ил-7669
Медведев анонсировал отставку правительства216
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров132
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
США В мире
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
04:34
У детей Пугачевой нашелся другой отец
Шоу-бизнес
06:09
Кремль назвал дату инаугурации Путина
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
04:16
Медведев рассказал о защите России от террористов
Политика Происшествия
03:57
Делегация Госдумы прибыла в Сирию
Ближний Восток Политика
05:12
В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение