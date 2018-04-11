Анна Сирота: «Дмитрий Азаров еще раз заявил, что власть должна быть открыта для молодых управленцев» 

«У нас есть огромный потенциал, который, я уверена, мы сможем реализовать. Важно, что правительство области уделяет большое внимание развитию не только транспортных, промышленных, но и человеческих ресурсов», — делится финалистка конкурса «Лидеры России» Анна Сирота.
"Дмитрий Игоревич еще раз заявил, что властные структуры должны быть открыты для молодых управленцев, способных по-новому посмотреть на решение злободневных вопросов. К кадровой работе он привлекает участников конкурса «Лидеры России». Сейчас мы вместе с членами областного правительства разрабатываем эффективную систему социальных лифтов. Участники кадрового резерва должны не отсиживаться на «скамейке запасных», а иметь реальные шансы поучаствовать в жизни губернии".