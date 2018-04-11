Совет Федерации одобрил сбор валежника для собственных нужд граждан

Также документ дает определение валежнику (сухие деревья или их части, лежащие на земле) и включает его в перечень недревесных лесных ресурсов. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента

Ранее депутаты Госдумы приняли его в третьем, окончательном чтении в ходе пленарного заседания.

Лесной кодекс дополняется понятием «валежник», что дает возможность его заготовки и сбора как недревесного лесного ресурса гражданами для собственных нужд.

Ранее было предусмотрено, что граждане вправе свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 г.