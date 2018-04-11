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Совет Федерации одобрил сбор валежника для собственных нужд граждан
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Совет Федерации одобрил сбор валежника для собственных нужд граждан 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Также документ дает определение валежнику (сухие деревья или их части, лежащие на земле) и включает его в перечень недревесных лесных ресурсов. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.
Ранее депутаты Госдумы приняли его в третьем, окончательном чтении в ходе пленарного заседания.
Лесной кодекс дополняется понятием «валежник», что дает возможность его заготовки и сбора как недревесного лесного ресурса гражданами для собственных нужд.
Ранее было предусмотрено, что граждане вправе свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.
Авторами законодательной инициативы является группа депутатов, в их числе глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениями Николай Николаев («Единая Россия»), председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ), председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия»), а также члены Совета Федерации Людмила Талабаева и Алексей Кондратенко.
Закон вступает в силу с 1 января 2019 г.
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