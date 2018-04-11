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Россия обратит санкции на пользу своей экономике, заявил Медведев
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Россия обратит санкции на пользу своей экономике, заявил Медведев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЕДВЕДЕВ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЯХ США: РОССИЯ СПРАВИТСЯ С ЭТИМ ДАВЛЕНИЕМ, ОБРАТИТ ЕГО НА ПОЛЬЗУ СВОЕЙ ЭКОНОМИКЕ
РИА НОВОСТИ
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