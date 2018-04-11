В СВАО «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля

Ежегодное образовательное мероприятие под названием «Тотальный диктант» пройдет в СВАО в эту субботу в 14.00. Все желающие смогут пройти его, предварительно зарегистрировавшись на сайте.

«Тотальный диктант» проводится с 2004 года. В этом году текст будут читать писательницы из Казани

Для мероприятия в СВАО будет открыто более 20 площадок, зарегистрироваться для участия и ознакомиться с местом проведения можно на сайте www.totaldict.ru/msk.