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В СВАО «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля
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В СВАО «Тотальный диктант» пройдет 14 апреля 

Управа района Бибирево 18 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
Ежегодное образовательное мероприятие под названием «Тотальный диктант» пройдет в СВАО в эту субботу в 14.00. Все желающие смогут пройти его, предварительно зарегистрировавшись на сайте.
«Тотальный диктант» проводится с 2004 года. В этом году текст будут читать писательницы из Казани.
Дикторами выступят знаменитые люди, такие как: финалистка шоу «Голос» Маргарита Позоян, актёр Александр Олешко, спортивный комментатор Николай Саприн и другие.
Для мероприятия в СВАО будет открыто более 20 площадок, зарегистрироваться для участия и ознакомиться с местом проведения можно на сайте www.totaldict.ru/msk.
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