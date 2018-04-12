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Мальта предоставила документы по выдаче россиянки Ефимовой, сообщил адвокат
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Мальта предоставила документы по выдаче россиянки Ефимовой, сообщил адвокат 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
АФИНЫ, 12 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Власти Мальты прислали все документы и их перевод для слушаний в суде Греции дела об экстрадиции россиянки Марии Ефимовой, ставшей одним из наиболее важных источников информации для убитой мальтийской журналистки Дафни Каруаны Гализии, сообщил РИА Новости адвокат россиянки Иоаннис Цолакос.
"Все документы и их перевод уже поступили в суд", — сказал он. Документы поступили незадолго до начала слушаний.
Утром в суде адвокат попросил отложить на два часа слушания, поскольку ожидает прибытия свидетеля с Мальты. «Мы ждём важного свидетеля, который расскажет о системе правосудия на Мальте, о переплетении системы власти и судебной системы», — заявил адвокат в начале слушаний.
Ефимова на слушаниях сказала, что ей переводчик не требуется, поскольку она понимает греческий язык. Суд отложил слушания на два часа.
Россиянка была одним из главных информаторов убитой в октябре 2017 года на Мальте журналистки Дафни Каруаны Гализии — машину Гализии взорвали. Журналистка вела расследование коррупции в высших эшелонах власти Мальты. Ефимова работала в банке Pilatus bank. Власти острова выдали ордер на арест Ефимовой на основании двух обвинений — использование пяти тысяч евро банка в личных целях и в диффамации двух полицейских. Ефимова некоторое время находилась в Греции, гражданином которой является ее муж, а 19 марта сама пришла в отделение полиции в Афинах и была арестована.
Обвинения россиянка называет безосновательными — на расходование средств было разрешение руководства банка, а один из полицейских уже отозвал своё заявление. Ефимова опасается за свою жизнь в случае экстрадиции на Мальту, поскольку власти страны даже не дают гарантий ее безопасности.
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