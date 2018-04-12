В Кемерове задержали машину-двойник, находившуюся в розыске

В областном центре задержали автомобиль-двойник, находившийся в розыске.

По сообщению отдела пропаганды УГИБДД по Кемеровской области , в полицию обратился житель Юрги. Мужчина сообщил, что в Кемерове может находиться двойник его автомобиля.

Действительно, на 15 км автодороги «Кемерово — Промышленная» экипаж ДПС остановил автомобиль «Toyota Corolla». У инспекторов появилось подозрение, что документы на машину могут быть поддельными. Проверка по базам данных показала, что заводские идентификационные номера агрегатов числятся в розыске.

Автомобиль пригнали на площадку осмотра Межрайонного отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств. После детального изучения транспортного средства инспекторы выяснили, что документы на машину поддельные. Указанные в них государственные регистрационные знаки, равно как и установленные на иномарке, принадлежат другому транспортному средству.

Водитель иномарки пояснил, что якобы купил автомобиль с рук в Кемерове три месяца назад, но пока не переоформил его на себя. Вместе с документами его доставили в отдел полиции.