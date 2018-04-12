Володин считает необходимым поддержать нейтралитет Сербии

Председатель комитета Парламента Сербии по Косово и Метохии Милован Дрецун в четверг на заседании совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, где Сербия выступает в качестве страны-наблюдателя, заявил, что западные страны хотят поссорить Россию с Сербией и препятствуют укреплению ее влияния в регионе.

"В последнее время выросли трения в регионе, ситуация усложняется. Усложняют ее США и страны — союзники США, которые хотят помешать сближению стран региона с Россией… Это не в интересах Сербии. Она не хочет быть на линии фронта с Россией", — отметил Дрецун.

Он добавил, что Сербия — нейтральная страна, которая не станет членом ни одного военного союза, но будет сотрудничать со всеми странами, с которыми у нее «одни и те же идеалы безопасности и мира».

"Мы не признаем самопровозглашенное государство Косово и Метохии ни под какими условиями, но предлагаем, и ждем поддержки от вас — наших друзей, сесть за один стол с албанцами и выработать окончательный договор о статусе Косово и Метохии", — отметил Дрецун.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ГД со своей стороны нужно подумать о формах сотрудничества с сербскими коллегами. «Нам со своей стороны надо подумать о формах диалога с нашими коллегами из Сербии с тем, чтобы те вопросы, которые они поднимают, мы могли бы эффективно рассмотреть в той части, где мы сочтём необходимым поддержать позицию», — заявил Володин.

Спикер Госдумы также подчеркнул, что Сербия «достойна такой поддержки». По его словам, Сербия хочет быть нейтральной, независимой страной в Европе. Володин полагает, что, вероятно, все страны, которые исходят из принципа невмешательства в дела других государств, поддержат такое решение.

"Сербии непросто с этой позицией, когда она подвержена давлению не только США, но и Евросоюза, поэтому наш долг ее поддержать. Мы с вами в этом вопросе солидарны и исходим из того, что позиция невмешательства в дела других государств должна быть основой взаимовыгодных отношений", — заключил Володин.