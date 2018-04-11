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Володин призвал поддержать отечественные компании в условиях внешнего давления
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Володин призвал поддержать отечественные компании в условиях внешнего давления 

Газета.Ru 1 час назад
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия должна поддержать отечественные компании в условиях внешнего давления. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"Мы обязаны поддержать наши компании, наших производителей в условиях именно такого внешнего давления. Мы говорим о наших важнейших предприятиях. О жизни моногородов, где эти предприятия являются единственным местом работы, они обеспечивают фактически всю жизнь города", — сказал Володин.
Он также добавил, что объявленные против России санкции направлены на то, чтобы остановить ее развитие.
"Газета.Ru" ведет онлайн трансляцию заседания после выступления Дмитрия Медведева в Госдуме.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что введенные США санкции против ряда металлургических компаний являются борьбой за рынок.
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