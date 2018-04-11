Володин призвал поддержать отечественные компании в условиях внешнего давления

"Мы обязаны поддержать наши компании, наших производителей в условиях именно такого внешнего давления. Мы говорим о наших важнейших предприятиях. О жизни моногородов, где эти предприятия являются единственным местом работы, они обеспечивают фактически всю жизнь города", — сказал Володин.

Он также добавил, что объявленные против России санкции направлены на то, чтобы остановить ее развитие.