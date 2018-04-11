Володин изложит позицию единороссов по итогам отчета правительства

"Мы приняли решение, что от нашей фракции будет выступать Вячеслав Володин", — сказал он.

Неверов выразил уверенность в том, что Володин сможет полно и подробно изложить позицию фракции.

Ранее глава правительства Медведев заявил, что нынешний отчет он намерен посвятить не только работе в последние 12 месяцев, но и всем шести годам работы кабмина в текущем составе.

Практику ежегодных отчетов инициировал сам Медведев, будучи президентом РФ.

По завершении доклада премьера предусмотрены вопросы от представленных в Госдуме фракций.