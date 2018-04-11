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Володин изложит позицию единороссов по итогам отчета правительства
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Володин изложит позицию единороссов по итогам отчета правительства 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин изложит позицию фракции "Единая Россия" в связи с ежегодным отчетом премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства с 2012 года. Об этом в среду сообщил журналистам по итогам Совета Думы руководитель фракции, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.
"Мы приняли решение, что от нашей фракции будет выступать Вячеслав Володин", — сказал он.
Неверов выразил уверенность в том, что Володин сможет полно и подробно изложить позицию фракции.
Ранее глава правительства Медведев заявил, что нынешний отчет он намерен посвятить не только работе в последние 12 месяцев, но и всем шести годам работы кабмина в текущем составе.
Практику ежегодных отчетов инициировал сам Медведев, будучи президентом РФ.
По завершении доклада премьера предусмотрены вопросы от представленных в Госдуме фракций.
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