Володин изложит позицию единороссов по итогам отчета правительства 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин изложит позицию фракции "Единая Россия" в связи с ежегодным отчетом премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства с 2012 года. Об этом в среду сообщил журналистам по итогам Совета Думы руководитель фракции, вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов.
"Мы приняли решение, что от нашей фракции будет выступать Вячеслав Володин", — сказал он.
Неверов выразил уверенность в том, что Володин сможет полно и подробно изложить позицию фракции.
Ранее глава правительства Медведев заявил, что нынешний отчет он намерен посвятить не только работе в последние 12 месяцев, но и всем шести годам работы кабмина в текущем составе.
Практику ежегодных отчетов инициировал сам Медведев, будучи президентом РФ.
По завершении доклада премьера предусмотрены вопросы от представленных в Госдуме фракций.