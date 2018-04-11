Медведев призвал пересмотреть пособия по уходу за ребенком

После оглашения отчета пришло время вопросов, и отвечал Медведев долго — около полутора часов. Парламентарии основательно подготовились — напомним, что впервые в истории Думы перед отчетом прошли консультации со всеми фракциями в расширенном формате. Во встречах принимал участие спикер ГД Вячеслав Володин , министры. Ряд вопросов депутаты «сняли» в ходе консультаций, а отдельные беседы с министрами помогли лучше подготовиться к разговору с главой правительства на пленарном заседании.

Парламентарии затронули широкий спектр тем, и глава правительства отвечал подробно. Вячеслав Володин отметил этот факт, добавив, что депутаты к такому не привыкли. Он выразил пожелание, чтобы впредь члены кабмина , приходящие в Госдуму с отчетами, следовали примеру Дмитрия Медведева.

Источники и налоги

Основное внимание, конечно же, было отдано внутренней проблематике. "Справороссы" хотели бы подробнее услышать о поиске источников экономического роста. «Готово ли правительство к изменению макро-экономической политики?» — спросили Медведева.

Глава кабмина напомнил, что планы развития РФ на перспективу уже обрисованы в Послании президента Федеральному Собранию. Это и есть программа, которую выполнять предстоит будущему правительству — новый кабмин, напомним, заступит на пост после инаугурации президента.

То же самое касается и шагов по изменению налоговых ставок, чем отдельно поинтересовались депутаты. Никаких предварительных решений на этот счет нет, подчеркнул Медведев. «Комментарии, которые делаются, — это мнения отдельных членов правительства, не более того», — добавил он.

"Справедливая Россия" задала традиционный вопрос о возвращении к прогрессивной шкале налогообложения. Медведев призвал взвесить все «за» и «против» и напомнил о «серых» схемах, которые царили во времена прогрессивного налога. А плоская шкала привела к выходу из «тени». «Прогрессивка больше всего бьет по среднему классу, а не по богатым», — заметил глава правительства. Он назвал и сложности с администрированием такого налога: необходимо будет снова подавать налоговые декларации.

Уроки из трагедии

На последствиях трагедии в Кемерово депутаты остановились отдельно. Либерал-демократы спросили, как бороться с нарушениями правил безопасности — ведь эти нарушения и стали одной из причин пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Из трагедии должны быть извлечены самые серьезные уроки, согласился Медведев. Однако скоропалительные решения и выводы не нужны. В частности, вывод о том, что трагедия в Кемерово связана с реформой системы надзора. Это не так: действующий порядок не освобождает от ответственности за технику безопасности, подчеркнул Медведев. У всех проверяющих организаций на данный момент сохраняются все возможности по контролю.

Так, правоохранительные органы должны были обратить пристальное внимание на тот факт, что в кемеровском торговом комплексе большие площади управлялись компаниями малого бизнеса. При этом данные предприниматели работали на упрощенной системе налогообложения, «хотя там обороты явно другие». Впредь надо выявлять такие несоответствия, призвал Медведев.

В части законодательства же необходимо принять законопроект о контрольно-надзорной деятельности, добавил он. В документе, который находится на рассмотрении Госдумы, вводится риск-ориентированный подход к контролю. Поправки, возможно, придется актуализировать, не исключил премьер.

О пенсиях

Важную тему затронули и "единороссы" — мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет, до сих пор получают смешные пособия. Уже 20 лет им платят по 50 рублей в месяц.

"Пособие установлено в 94-ом году, и его нужно пересмотреть", — этот краткий ответ Медведева депутаты сопроводили аплодисментами.

Глава правительства также подчеркнул, что все демографические инициативы, с которыми выступил президент страны, будут реализованы. И это позволит поддержать рождаемость в РФ в весьма сложный демографический период.

Тему демографии продолжили коммунисты , которые предупредили, что мужчины в России просто не будут доживать до пенсионного возраста в случае его повышения.

Дмитрий Медведев не стал уходить от темы, дискуссиям по поводу которой исполнилось уже лет десять. Он напомнил, что ныне действующий пенсионный возраст был установлен в 1930-х годах, когда средняя продолжительность жизни в стране была приблизительно на 30 лет меньше, чем сейчас. «Очевидно, что мы живем в другой стране, с другой медициной», — заметил премьер.

Решая этот сложный вопрос, нужно избежать резких и непродуманных шагов, уверен он. «Но при этом государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели. Их нужно обсуждать и по ним нужно определяться», — заметил Медведев.

Прозвучал и не менее традиционный вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам. Эта тема не закрыта, заявил премьер, напомнив, что от индексации пришлось отказаться из-за экономических сложностей.

Цены на лекарства

В ЛДПР подняли еще один острый вопрос, касающийся расходов на жизненно-важные лекарства. Депутаты напомнили о долгах медучреждений, из-за которых больные могут остаться без лекарств.

Дмитрий Медведев напомнил, что 85% препаратов из «важного» сегмента уже российские, а значит, они дешевле западных аналогов. Так что в прошлом году цены даже чуть-чуть уменьшились. Что касается долгов, то, заверил Медведев, регионам будут помогать: в текущем году в целях обеспечения такого рода лекарственными средствами им направят порядка 30 млн рублей.

А в перспективе финансирование лечения дорогостоящими препаратами и вовсе может быть передано на федеральный уровень. В частности, речь о дорогих в лечении орфанных заболеваний. Эту идею надо обсудить, предложил глава кабмина.

Депутаты спросили о зарплатах медиков, а также учителей и прочих бюджетников. Как быть с майскими указами, если растет задолженность по их зарплатам?

"Если говорить о задолженности, то задолженность бюджетникам — она не является большой, это в общем совсем небольшие цифры, это управляемая ситуация, и, естественно, правительство за ней следит", — заверил Медведев.

Хостелы по согласию

Галина Хованская из «СР» обратилась к теме недвижимости, спросив об использовании жилых помещений в качестве хостелов. По информации фракции, в правительстве готовятся поправки, направленные на легализацию гостиничного бизнеса в жилищном фонде.

Медведев подчеркнул, что хостелы насильно никому навязывать никто не собирается. Конечное решение о создании гостиниц в жилых домах должны принимать жильцы, а не те, кто пытается создавать такие отели, заявил премьер-министр. Законопроект на эту тему «будет включать весьма жесткие ограничения, связанные с функционированием такого рода гостиниц, включая право вето со стороны жильцов».

Медведев добавил, что законопроект должен распространяться и на те гостиницы, которые были созданы до его вступления в силу. По словам премьера, этот закон должен вступить в силу с 1 октября текущего года. И понятие «хостел», к слову, использоваться не будет, добавил он.

"Все мы разные"

После ответов на вопросы перешли к выступлениям от фракций. Первый оратор, лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с апокалиптической речью о том, что «будут падать балконы и взрываться квартиры». Среди прочего напомнил он и о традиционных предложениях КПРФ, включая введение госмонополии на алкоголь.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский вступил с ним в спор. «Вы сказали, мы стоим у опасной черты, а в газетах пишут, что завтра война», — напомнил он. И заверил, что никакой войны не будет.

Он также посетовал на отсутствие конкуренции в Думе. «Слон сел, а мы тут бегаем, как три поросенка вокруг. И им скучно, у них нет перспективы, а у них нет конкурента», — заявил он, имея в виду «единороссов». В связи с этим Жириновский предложил дать оппозиционным фракциям больше мест в Госдуме. А в перспективе назвал необходимым выбирать президента по-новому — не всенародным голосованием, а при помощи парламента, а еще лучше — Госсовета.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступал куда серьезнее и оценил отчет Медведева как информативный. Также он признал, что «многое сделано за шесть лет», и предложил сделать еще больше. В частности, принять закон о народосбережении, приравнять учителей и медиков по зарплате к госслужащим, ввести некоммерческую аренду и многое другое. Список предложений у «эсеров» был длинный.

Депутаты от «Единой России» решили придать особый статус выступлению от фракции в рамках отчета. От «единороссов» выступал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это связано с тем, что и сам отчет необычный — за шесть лет.

Володин напомнил, что позади один из самых важных и ответственных периодов в истории страны. Он отметил, что на Россию давили всю ее новую историю, но в последние годы давление приобрело агрессивный характер. При этом вердикты о том, что экономика страны разорвана в клочья не подтвердились, заметил спикер ГД. «Мы не должны успокаиваться — в условиях давления», — заявил он, призвав поддержать российские предприятия в условиях санкций. Речь идет о многотысячных трудовых коллективах, их семьях, напомнил Володин.

— С другой стороны надо ответить на хамское поведение США , — заявил он. — Было бы правильно принять зеркальные меры по отношению к продукции, которую США к нам импортируют.

От международной темы глава нижней палаты перешел к внутренним делам. И заявил о необходимости усилить контроль за исполнением принятых решений. «Работа над ошибками всегда нужна. Но главное — предлагать, как их исправить или избежать», — сказал Володин. Он также обратил внимание на то, что эффективность работы законов и достижение ими заявленных целей во многом зависят от качества подзаконных актов.

"Это тем более важно, что обозначенные президентом России в Послании стратегические приоритеты развития требуют серьезного законодательного обеспечения", — подчеркнул председатель Госдумы.

Он особо отметил, что Дмитрий Медведев «ориентировал правительство на более тесную работу с парламентом». «И именно благодаря его позиции мы многое сделали по повышению качества принимаемых законов», — подчеркнул Володин.

Глава правительства завершил общение с депутатами благодарностями: «Мы очень разные люди, но все искренне хотим процветания нашей стране, счастья детям и внукам. Спасибо вам за большую совместную работу!».