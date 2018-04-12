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Жительница Карелии бросила в дыму парализованную родственницу
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Жительница Карелии бросила в дыму парализованную родственницу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
В Карелии суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы города Кемь, которая обвиняется в убийстве своей парализованной 83‐летней родственницы. Старушка задохнулась от дыма. Об этом сообщило ИА FlashNord.
В марте подсудимая решила просушить дрова и затопила печь в своем частном доме. Она открыла заслонку дымохода, положила дрова и ушла. При этом в помещении осталась ее пожилая парализованная родственница.
Спустя несколько часов женщина вернулась и обнаружила, что комната наполнена дымом, а пенсионерка не подает признаков жизни. Теперь обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы за причинении смерти по неосторожности.
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