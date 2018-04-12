Жительница Карелии бросила в дыму парализованную родственницу

Карелии суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы города Кемь , которая обвиняется в убийстве своей парализованной 83‐летней родственницы. Старушка задохнулась от дыма. Об этом сообщило ИА FlashNord.

В марте подсудимая решила просушить дрова и затопила печь в своем частном доме. Она открыла заслонку дымохода, положила дрова и ушла. При этом в помещении осталась ее пожилая парализованная родственница.

Спустя несколько часов женщина вернулась и обнаружила, что комната наполнена дымом, а пенсионерка не подает признаков жизни. Теперь обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы за причинении смерти по неосторожности.