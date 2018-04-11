Показатели смертности на дорогах Москвы находятся на уровне показателей стран Европы 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Показатели смертности людей на дорогах Москвы находятся почти на одном уровне с показателями ведущих европейских стран, таких как Германия и Швеция. Об этом журналистам сообщил глава Управления столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко.
"Мы выглядим на фоне Германии и Швеции неплохо, я имею в виду Москву. Фактически мы идем либо на уровне этих стран, либо где-то некоторые страны опережаем достаточно неплохо. Ничем мы не отличаемся в плане безопасности от ведущих европейских стран. Это при том, что уровень автомобилизации у нас безусловно растет", — сказал он.
Коваленко отметил, что за год в России в среднем на 100 тыс. населения на дорогах погибают 13 человек. «Мы рассчитываем к 2024 году по стране сократить эту цифру до четырех. Москва фактически на этом этапе задачу по социальному риску выполнила», — добавил он.