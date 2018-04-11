Показатели смертности на дорогах Москвы находятся на уровне показателей стран Европы

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Показатели смертности людей на дорогах Москвы находятся почти на одном уровне с показателями ведущих европейских стран, таких как Германия Швеция . Об этом журналистам сообщил глава Управления столичной Госавтоинспекции Виктор Коваленко.

"Мы выглядим на фоне Германии и Швеции неплохо, я имею в виду Москву. Фактически мы идем либо на уровне этих стран, либо где-то некоторые страны опережаем достаточно неплохо. Ничем мы не отличаемся в плане безопасности от ведущих европейских стран. Это при том, что уровень автомобилизации у нас безусловно растет", — сказал он.