«Мастера». Виктор Зинчук: гитара — это оркестр в миниатюре

«Мастера». Виктор Зинчук\: гитара — это оркестр в миниатюреГость программы «Мастера»: Заслуженный артист России , золотая гитара России Виктор Зинчук

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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