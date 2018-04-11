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«Мастера». Виктор Зинчук: гитара — это оркестр в миниатюре
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«Мастера». Виктор Зинчук: гитара — это оркестр в миниатюре 

РИА Новости 2 часа назад
«Мастера». Виктор Зинчук\: гитара — это оркестр в миниатюреГость программы «Мастера»: Заслуженный артист России, золотая гитара России Виктор Зинчук.
Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.
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