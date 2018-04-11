Ещё
Участниками программы «Знатоки природы» станут школьники из Богородского
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Участниками программы «Знатоки природы» станут школьники из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Районная библиотека №74 проведет 18 апреля для школьников младших классов программу, посвященную Международному дню птиц.
Во время программы «Знатоки природы» для ребят будет организована обзорная лекция с элементами игровой программы и музыкотерапии. Дети услышат звуки леса и поделятся своими впечатлениями. Сначала они «прогуляются» по яркому осеннему лесу, а затем — по темному и сумрачному. Услышат, как шумит река, и поют птицы.
Школьники вспомнят правила поведения в лесу. Им будет также предложено задание на знание лесных цветов, ягод и съедобных грибов. Мальчики и девочки примут участие в конкурсах загадок, знание стихов и пословиц о лесе и его обитателях. Посмотрят отрывок документального фильма о лесных обитателях «Лосиного острова».
Начало программы в 10:30. Вход по предварительной записи.
Адрес: ул. Ивантеевская, д. 4, к. 2.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Призывная кампания стартовала и в Богородском Участники проекта «Активный гражданин» выбрали программу для московской «Библионочи» Старшеклассники ознакомились с медицинским колледжем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии268
Первые кадры с места крушения Ил-7670
Медведев анонсировал отставку правительства214
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»275
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров132
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
США В мире
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
04:34
У детей Пугачевой нашелся другой отец
Шоу-бизнес
06:09
Кремль назвал дату инаугурации Путина
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
04:16
Медведев рассказал о защите России от террористов
Политика Происшествия
03:57
Делегация Госдумы прибыла в Сирию
Ближний Восток Политика
05:12
В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение