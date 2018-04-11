Участниками программы «Знатоки природы» станут школьники из Богородского

Районная библиотека №74 проведет 18 апреля для школьников младших классов программу, посвященную Международному дню птиц.

Во время программы «Знатоки природы» для ребят будет организована обзорная лекция с элементами игровой программы и музыкотерапии. Дети услышат звуки леса и поделятся своими впечатлениями. Сначала они «прогуляются» по яркому осеннему лесу, а затем — по темному и сумрачному. Услышат, как шумит река, и поют птицы.

Школьники вспомнят правила поведения в лесу. Им будет также предложено задание на знание лесных цветов, ягод и съедобных грибов. Мальчики и девочки примут участие в конкурсах загадок, знание стихов и пословиц о лесе и его обитателях. Посмотрят отрывок документального фильма о лесных обитателях «Лосиного острова».

Начало программы в 10:30. Вход по предварительной записи.

Адрес: ул. Ивантеевская, д. 4, к. 2.