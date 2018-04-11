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Первый «Гагаринский урок» прошел в детском технопарке «Мосгормаш» в преддверии Дня космонавтки
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Первый «Гагаринский урок» прошел в детском технопарке «Мосгормаш» в преддверии Дня космонавтки 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Первый «Гагаринский урок» состоялся в детском технопарке «Мосгормаш», 12 апреля пройдет еще два таких урока. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Андрей Тихонов.
«Мы сегодня провели первый «Гагаринский урок» здесь в детском технопарке «Мосгормаш». Завтра, в День космонавтики, такие уроки пройдут еще в двух детских технопарках. Далее, естественно, мы будем расширять и географию проведения таких уроков, и состав специалистов инженерных специальностей, которые занимаются непосредственно подготовкой космонавтов к полету на международную космическую станцию для того, чтобы такие исключительно практические, исключительно интересные вещи преподнести тем ребятам, которые заинтересованы в аэрокосмической тематике», — сказал А. Тихонов.
По словам космонавта, героя России Валерия Токарева, который провел урок для детей в технопарке «Мосгормаш», космонавтика представляет возможность для молодых людей проявить себя. «Интерес молодежи сегодня действительно растет к космонавтике. Эта область технологий дает возможность развитию любых отраслей науки и промышленности страны», — сказал В. Токарев.
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