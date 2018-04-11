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Демонтаж трубы на ТЭЦ в Красноярске могут завершить на две недели раньше запланированного
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Демонтаж трубы на ТЭЦ в Красноярске могут завершить на две недели раньше запланированного 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Сибирская генерирующая компания завершит демонтаж трубы на Красноярской ТЭЦ-1 на две недели раньше, чем было запланировано, сообщила пресс-служба компании в среду. Ранее планировалось, что демонтаж трубы, построенной в 1952 году, будет завершен в конце апреля.
"На Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании досрочно завершается демонтаж первой дымовой трубы. В эту пятницу, 13 апреля, в 7:30 (4:30 мск) последние 40 метров сооружения будут снесены с помощью промышленного управляемого взрыва", — сообщила компания.
На Красноярской ТЭЦ-1 планируется демонтаж трех труб высотой 105-120 метров и строительство вместо них одной трубы высотой 270 метров. Это позволит увеличить рассеивание выбросов и снизит экологическую нагрузку станции на Красноярск.
Красноярская ТЭЦ-1 — старейшая теплоэлектроцентраль города, она была введена в эксплуатацию в 1943 году. Установленная тепловая мощность — 1677 гкал/час, электрическая -481 МВт. Станция, как и вся теплогенерация Красноярска, работает на угле. Согласно данным госдоклада «О состоянии окружающей среды в Красноярском крае» в 2016 году, на ТЭЦ-1 приходится 17,4 тыс. тонн выбросов или около 9% городских выбросов. Среди промышленных предприятий ТЭЦ-1 занимает второе место по выбросам в городе, уступая Красноярскому алюминиевому заводу (объем выбросов — 57,8 тыс. тонн).
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