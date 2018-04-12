13 апреля в Красноярске взорвут одну из труб на ТЭЦ-1

В пятницу, 13 апреля, в Красноярске взорвут 105-метровую трубу на ТЭЦ-1. Взрывные работы проведут с 7:30 до 8:30 утра, сообщают в администрации города.

Старейшею дымовую трубу (1952 года постройки) начали разбирать ещё в марте. Теперь она достигла такой высоты, что её можно безопасно взорвать.

Управление ГО и ЧС Красноярска предупреждает жителей об опасности разлёта кусков породу на 100 метров. Перед тем, как взорвут, для населения прозвучит вой сирен. Один продолжительный — предупредительный — вводится опасная зона, два продолжительных — боевой — перед взрывом, три коротких прозвучат после взрывных работ и осмотра места взрыва.

Взрыв трубы — первый этап сноса старых труб на ТЭЦ, в дальнейем снесут ещё две, 105 и 120 метров, вместо них построят одну, высотой 270 метров. Это позволит значительно повысить рассевание выбросов в атмосферу, а значит, существенно снизить эко-нагрузку на город.