Совет Федерации одобрил закон о наделении глав регионов правом создавать антитеррористические комиссии

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента

Ранее депутаты нижней палаты парламента в ходе пленарного заседания приняли его в третьем, окончательном, чтении.

Согласно документу предлагается путем внесения изменений в ст. 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» наделить высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) полномочиями по созданию АТК.

Законом также устанавливается, что высшее должностное лицо субъекта РФ осуществляет иные полномочия по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и ликвидации последствий его проявлений.