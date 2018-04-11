Санкции США не коснутся ВТС Таиланда и России, заявил эксперт

"Во-первых, юридически санкции касаются только американских партнеров подсанкционных российских предприятий, так что на военно-техническое сотрудничество Таиланда и России они прямого влияния оказать не могут, так как у нас здесь нет американских или совместных предприятий, напрямую вовлеченных в ВТС Таиланда с зарубежными странами", — сказал генерал.

"Что же касается косвенного влияния, то, несмотря на тот факт, что США — наш многолетний и, по некоторым видам вооружений и техники, очень важный партнер, а также давний союзник, наше военно-техническое сотрудничество с зарубежными странами никогда не ограничивалось рамками отношений с одним партнером", — добавил он.

Генерал пояснил, что в основе выбора Таиландом партнеров по военно-техническому сотрудничеству лежит прежде всего соотношение качества и стоимости предлагаемых вооружений и техники.

"В сухопутных войсках Таиланда, например, очень высоко оценивают российскую вертолетную технику, есть интерес к созданию совместного авиаремонтного центра, хорошо налаживается сотрудничество в области военной медицины, как двустороннее, так и в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), обсуждаются и другие проекты сотрудничества", — напомнил эксперт.

"Мне самому приходилось бывать в России, в том числе и вместе с коллегами, и могу по результатам этих поездок сказать, что у наших военных большой интерес вызывает, например, российская танковая техника. Перспективы у таиландско-российского военно-технического сотрудничества безусловно есть, и немалые. Тем более что Россия как партнер нам близка и исторически: в Таиланде не забывают ту роль, которую сыграла 120 лет назад Россия в сохранении независимости нашей страны, в то время окруженной британскими и французскими колониями", — сказал собеседник агентства.