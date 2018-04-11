Ещё
Скелет умершего 3 года назад человека раскопали в петербургском парке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скелет умершего 3 года назад человека раскопали в петербургском парке 

360tv.ru 2 часа назад
Строители выкопали человеческий скелет в Санкт‐Петербурге. Страшную находку удалось обнаружить во время проведения работ по благоустройству парка «Тихий отдых» на Каменном острове. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах города.
Скелет отыскали днем в среду, 11 апреля. Давность наступления смерти мужчины составляет около трех лет. Известно также, что кости находились в районе дома № 8 на 2-й Березовой аллее. Долгое время они покоились в болотистой местности.
Правоохранительным органам предстоит установить личность погибшего. Найденные останки направили на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.
В феврале этого года полиция обнаружила мумию мужчины на чердаке столичной многоэтажки. Его останки частично превратились в скелет. Инцидент произошел в доме № 60 по Рязанскому проспекту.
360tv.ru: последние новости
Названы причины прорыва плотины в Луховицком районе Замгендиректора «Востока»: разбившийся в Хабаровске вертолет Ми‐8 был исправен СМИ: Россия блокировала беспилотники США в Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии283
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»334
Первые кадры с места крушения Ил-7669
Медведев анонсировал отставку правительства217
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров132
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
США В мире
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
04:34
У детей Пугачевой нашелся другой отец
Шоу-бизнес
06:09
Кремль назвал дату инаугурации Путина
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
04:16
Медведев рассказал о защите России от террористов
Политика Происшествия
03:57
Делегация Госдумы прибыла в Сирию
Ближний Восток Политика
05:12
В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение