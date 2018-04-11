Скелет умершего 3 года назад человека раскопали в петербургском парке

Строители выкопали человеческий скелет в Санкт‐Петербурге. Страшную находку удалось обнаружить во время проведения работ по благоустройству парка «Тихий отдых» на Каменном острове. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах города.

Скелет отыскали днем в среду, 11 апреля. Давность наступления смерти мужчины составляет около трех лет. Известно также, что кости находились в районе дома № 8 на 2-й Березовой аллее. Долгое время они покоились в болотистой местности.

Правоохранительным органам предстоит установить личность погибшего. Найденные останки направили на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

В феврале этого года полиция обнаружила мумию мужчины на чердаке столичной многоэтажки. Его останки частично превратились в скелет. Инцидент произошел в доме № 60 по Рязанскому проспекту.