36-летняя Бритни Спирс похудела и снова собирается замуж

Похоже, эксцентричная звезда снова нашла приключение в своей непростой жизни. Очередным возлюбленным певицы стал фитнес-тренер Сем Асгари, который моложе ее на 13 лет и не имеет ни гроша за душой. Бритни , однако, не перестает восхищаться его мужественностью, а также нежным отношением к ней.

— Мы вместе уже более года, — написала она пару дней назад в своем Инстаграм, — и каждый день он вдохновляет меня быть лучшим человеком, вот почему я чувствую себя самой счастливой девушкой на земле.

23-летний возлюбленный Спирс тоже не скрывает своих чувств. В своем аккаунте он разместил встречное признание, сопроводив его снимком певицы: «Я не буду ждать завтра, чтобы продемонстрировать мою любовь к той, кто так добра ко мне».

Поклонники гадают, через сколько месяцев, а то и недель парочка объявит о бракосочетании. Звезда преобразилась на глазах: сбросила более 10 килограммов, занялась балетом и целые дни проводит в спортзале, накачивая пресс. В свои 36 Бритни стала выглядеть почти так же, как 20 лет назад! Она бросила алкоголь, забыла о мучившей ее долгие годы депрессии и, кажется, действительно на седьмом небе от счастья.

А между тем бывший супруг Спирс музыкант Кевин Федерлайн, предчувствуя предстоящую свадьбу певицы, вознамерился стрясти с нее еще больше алиментов на их совместных детей. Вот уже десять лет мальчики проживают с отцом. Сам Федерлайн так и не добился успеха на музыкальном поприще, потому его единственным постоянным источником дохода являются деньги Бритни. Опасения Федерлайна вызваны тем, что если Спирс снова выйдет замуж и родит детей нищему тренеру, потребовать с нее дополнительных выплат станет труднее.

Разъяренный отец Бритни, уставший от многолетнего вымогательства, потребовал от Кевина чеки на все траты, которые он совершил в течение последних лет, заботясь о его внуках.