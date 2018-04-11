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Россия доделала «Науку»
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Россия доделала «Науку» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука», который должен пополнить российский сегмент Международной космической станции, достроен и до конца 2018 года будет отправлен на космодром Байконур, передают РИА Новости заявление главы «Центра Хруничева» Алексея Варочко.
«Он уже доделан. Наша задача — поставить его на космодром до конца года. Идут завершающие операции. РКК «Энергия» модуль пока не приняла, ее специалисты работают вместе с нами. Идет процесс оформления документации», — сказал он.
По словам анонимного источника агентства, «Наука» получит новое оборудование — внешнюю площадку для размещения научной техники. В связи с этим ее полное название сменится на МЛМ-У («Усовершенствованный»), и будет запущена в космос не ранее второй половины 2019 года года, предварительно, в августе.
«Науку» в «Центре Хруничева» строят с 1995 года. Модуль фактически является дублером «Зари» — первого функционально-грузового блока Международной космической станции, построенного на американские деньги. Запустить модуль рассчитывали еще в 2007 году, но сроки неоднократно переносились, дважды (в 2013 и 2016 годах) — из-за обнаружения загрязнений в топливных баках. Также анонимные источники заявили об устаревании его резиновых элементов.
«Наука» вместе с создаваемыми «Причалом» и научно-энергетическим модулем должна стать основой для российской национальной орбитальной станции после прекращения работы Международной космической станции.
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