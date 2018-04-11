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Беспилотный транспорт по территории «Сколково» запустят в постоянном режиме осенью
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Беспилотный транспорт по территории «Сколково» запустят в постоянном режиме осенью 

ТАСС 35 минут назад
СВЕТЛОГОРСК, 11 апреля. / ТАСС/. Маршрутную линию с беспилотным транспортом для общего пользования планируют запустить в инновационном центре «Сколково» в Москве осенью текущего года. Об этом сообщил журналистам в среду председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов.
"У нас есть план открыть осенью этого года небольшую беспилотную линию, которая из одной точки инновационного центра ["Сколково"] свяжет беспилотным транспортом с другой точкой", — сказал Дроздов на международном стратегическом форуме IPQuorum 2018, который проходит в Светлогорске Калининградской области 11-12 апреля.
Он добавил, что «это будет не тестовый проезд транспорта». «Это будет реальный маршрут, которым смогут пользоваться люди с определенными практическими целями, реально ездить среди жилых кварталов», — отметил глава фонда, добавив, что «пока не хотел бы раскрывать всех деталей проекта».
По его мнению, медленное внедрение беспилотного транспорта в повседневную жизнь людей связано не с тем, что отсутствуют необходимые для этого технологии, а из-за опасений за безопасность.
О форуме
Международный стратегический форум IPQuorum 2018 собрал в Светлогорске свыше 500 экспертов из более чем 30 стран для обсуждения проблем интеллектуальной собственности и развития цифровых технологий. С 11 по 12 апреля на форуме работают 12 тематических сессий, для структурирования дискуссий организовано 7 хабов. Ожидается подписание межгосударственных меморандумов о тиражировании передовых практик в сфере интеллектуальной собственности, соглашений о стратегическом партнерстве между ведущими игроками рынка.
Форум проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Организаторами выступили российская Ассоциация по защите интеллектуальной собственности IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах— членах ЕАЭС, СНГ, БРИКС. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.
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