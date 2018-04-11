С мая противопожарные системы нужно проверять по новым правилам

Приказ Росстандарта от 21.11.2017 № 1794-ст и утвержденный им национальный стандарт содержат актуальные с мая этого года требования к регулярности и процедуре проверки автоматических систем противопожарной защиты зданий и сооружений.

Нормативный акт оставляет контроль работоспособности спецоборудования за собственником помещения или лицом, владеющем им на законных правах.

Проверять эффективность и оценивать срок службы сигнализации, устройств оповещения и администрирования эвакуации ответственный будет должен хотя бы раз в квартал.

Конструкции пожаротушения, внутренних водопроводов и избавления от дыма обязательны к ежемесячной инспекции.

Стандарт также содержит описание организационного порядка проведения проверок, а также требования к технической документации систем.