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С мая противопожарные системы нужно проверять по новым правилам
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С мая противопожарные системы нужно проверять по новым правилам 

Время бухгалтера 37 минут назад
Приказ Росстандарта от 21.11.2017 № 1794-ст и утвержденный им национальный стандарт содержат актуальные с мая этого года требования к регулярности и процедуре проверки автоматических систем противопожарной защиты зданий и сооружений.
Нормативный акт оставляет контроль работоспособности спецоборудования за собственником помещения или лицом, владеющем им на законных правах.
Проверять эффективность и оценивать срок службы сигнализации, устройств оповещения и администрирования эвакуации ответственный будет должен хотя бы раз в квартал.
Конструкции пожаротушения, внутренних водопроводов и избавления от дыма обязательны к ежемесячной инспекции.
Стандарт также содержит описание организационного порядка проведения проверок, а также требования к технической документации систем.
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